 

Жертвами ДТП в Краснодарском крае стали двое детей

11.07.2021, 23:04, Новости дня
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Один взрослый и двое детей погибли в результате ДТП вблизи Армавира в Краснодарском крае, сообщили в администрации муниципалитета.

Как сообщили в муниципалитете, «ехал микроавтобус из Анапы в Назрань, в нем были 12 человек». В результате «бокового столкновения с фурой», по предварительным данным, «трое погибли, среди них двое детей». Погибшим детям было восемь и 14 лет. Еще девять человек были доставлены в больницу, двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации, передает ТАСС.

В прокуратуре края сообщили, что «водитель являлся нелегальным перевозчиком, поскольку в реестре официальных перевозчиков не числится». В отношении водителя открыто уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более человек. Установлено, что причиной ДТП стал выезд микроавтобуса на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем Volvo с прицепом.



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