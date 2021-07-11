 

Против задержанной в МФЦ женщины возбудили уголовное дело

11.07.2021, 22:42, Разное
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Против жительницы Москвы Валентины Муженской, которую 25 июня вынесли из здания МФЦ за отказ надеть маску, возбудили уголовное дело по ст. 318 УК («Применение насилия в отношении сотрудника власти»). Об этом «Новой газете» сказал источник, знакомый с ходом расследования. Информацию подтвердил адвокат Валентины Олег Ярошик.

«Да, дело против нее возбудили», — сказал адвокат, не став разглашать подробности.

По информации источников «Новой газеты», Муженская должна явиться на допрос 23 июля. Связаться с ней самой в настоящий момент не удалось.

Женщину задержали 25 июня. По ее словам, она сняла маску, пока ждала своей очереди в МФЦ, потому что плохо себя чувствовала. После этого сотрудники центра вызвали полицию, которая приехала, когда Муженская уже сидела в маске, дождавшись своей очереди на прием. Полицейские предложили ей «пройти» с ними, но она отказалась. После этого они вынесли ее из здания.

По словам москвички, полицейские применили к ней силу при задержании. Она отметила, что потеряла сознание от боли. Муженская заявила, что врачи зафиксировали у нее наличие синяков, ушибов, а также ссадин рук и ног. Она написала заявления в Следственный комитет и МВД.

В пресс-службе МВД заявили, что гражданка не жаловалась на плохое самочувствие, сознание не теряла и отказалась от вызова скорой помощи. При этом ее адвокат утверждает, что медицинскую помощь ей не предлагали.

В МВД сказали, что полицейские попросили женщину соблюдать требования санитарно-эпидемиологического режима, а она в ответ «начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя». Пресс-служба также сообщала, что на женщину составили протоколы за нарушение требований, направленных на обеспечение режима повышенной готовности (3.18.1 КоАП Москвы) и за неповиновение сотруднику полиции (19.3 КоАП).

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Источник: Новая газета



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