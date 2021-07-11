 

Эстония усилила охрану на границе после наплыва мигрантов из Беларуси в Литву

11.07.2021, 22:30, Новости дня
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Пограничники обновляют инфраструктуру на восточной границе страны, в том числе забор и мониторинговое оборудование, объяснил Беличев.

При этом он отметил, что пограничники увеличили уровень готовности, частоту и количество патрулей на внешней и внутренней границе с Евросоюзом.

В эстонском погранведомстве не верят в повторение литовско-белорусского сценария. Но Беличев отметил, что если миграционные потоки изменят направление на север, Эстония окажется на пути следования нелегалов. Именно поэтому департамент полиции и погранохраны принимает меры.

По сведениям замглавы пограничной службы Литвы Видаса Мачайтиса, Эстония прислала в помощь Литве несколько пограничников с автомобилями, а также дроны для охраны государственной границы и поиска мигрантов.

Контекст:

Сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы просили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва мигрантов. По данным пограничной службы, поток нелегальных мигрантов увеличился в 11 раз в этом году по сравнению с прошлым.

На фоне резкого увеличения притока мигрантов власти Литвы объявили 7 июля о начале строительства стены на границе с Беларусью. На проект хотят потратить €42 млн. Литва также разместит дополнительные войска на границе, чтобы сдержать поток нелегальной миграции.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. Власти страны на фоне растущей миграции планируют построить палаточный лагерь на 350 человек для мигрантов и беженцев в Центре регистрации иностранцев в Пабраде.

26 мая, комментируя реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске, Лукашенко заявлял: “Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить”.

По информации министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, стоимость забора на границе с Беларусью может достичь €15 млн, сообщило информагентство Delfi 17 июня.

Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис, возникший на границе с Беларусью. Об этом 2 июля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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