Российский актер и рок-музыкант Мамонов находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи пытаются вывести его из комы

Музыкант открыл глаза, но пока ничего не осознает. Его легкие на искусственной вентиляции, но третье или четвертое дыхание у него свое, объяснила она.

По ее словам, у Мамонова не отказывают почки. У него все органы работают самостоятельно, уверила супруга артиста.

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что легкие музыканта поражены на 85%. Состояние Мамонова специалисты охарактеризовали термином sopor, при котором больной практически не реагирует на внешние раздражители.

Контекст:

Мамонов в конце июня попал в московскую Городскую клиническую больницу №40, больше известную как “больница в Коммунарке”, после заражения коронавирусом. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

14 апреля этого года Мамонову исполнилось 70 лет. Он – основатель и лидер рок-группы “Звуки Му”. Также известен как актер: сыграл главные роли в фильмах Павла Лунгина “Такси-блюз”, “Остров” и “Царь”; в том числе он снимался в “Игле” с участием Виктора Цоя.

В августе 2019 года Мамонов перенес инфаркт.

Петр Мамонов внесен в базу “Миротворца” за “сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде в оккупированный Россией Крым, отрицание российской агрессии и популяризацию оккупационного режима”.

В декабре 2020 года Госпогранслужба не пустила Мамонова в Украину и запретила въезд в страну на три года из-за посещения оккупированного Крыма.

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