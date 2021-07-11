Ученый РАН высказался о домыслах про чипирование из-за вакцинации против коронавируса

Ученый РАН Сергей Нетесов обратился к россиянам из-за высказываний по поводу «чипирования» посредством вакцинации от коронавируса. По словам доктора биологических наук, прививки и соблюдение мер предосторожности помогут справиться с COVID-19.

Нетесов призвал забыть о «чипировании». Он считает эту информацию «дурью». Также специалист считает, что не нужно концентрировать внимание на теориях про «5G» и о «потеплении».

В мире уже созданы 12 эффективных вакцин против распространяющихся штаммов коронавируса. Сейчас важно повысить темпы производства препаратов, чтобы их хватило людям. Без осознанности граждан с COVID-19 будет справиться очень тяжело, пишет портал «Слово и дело».