 

NYPost – спецслужбу США высмеяли за «нарисованное в фотошопе» разнообразие

11.07.2021, 22:24, Новости дня
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Офис директора Нацразведки США подвергся резкой критике и насмешкам в социальных сетях. Для своего ежегодного отчёта об этническом и социокультурном разнообразии ведомство использовало фотографию, которая имела очевидные следы монтажа, пишет The New York Post.


Twitter / ltthompso

Накануне офис директора Национальной разведки (ODNI) подвергся резкой критике в социальных сетях. Причиной стал ежегодный отчёт ведомства о его этническом и социокультурном разнообразии. На обложке этого документа красовалась фотография, которая имела очевидные следы монтажа, пишет The New York Post.

Доклад, озаглавленный «Наём и привлечение представителей меньшинств, женщин и лиц с ограниченными возможностями в разведывательном сообществе США», сопровождался стоковым изображением. На обложке демонстрируется группа улыбающихся людей разного цвета кожи и пола. По краям от них располагаются женщина на инвалидной коляске и слепой мужчина с собакой-поводырём.  

For the cover of its diversity report, ODNI bought a stock photo called "Portrait Of Multi-Cultural Office Staff Standing In Lobby" and then photoshopped a woman in a wheelchair and a blind guy into it. https://t.co/BpvOg17CbA https://t.co/G59aVvba58 pic.twitter.com/Em6C1cFuFl

— Luke Thompson (@ltthompso) July 8, 2021

Но зрителю сразу бросается в глаза очевидная проблема: женщины в инвалидном кресле и слепого мужчины не было на оригинальном изображении. Похоже, их очень неумело прифотошопили для отчёта ODNI. «Сири, покажи мне худшее использование стоковых фотографий», — саркастически заметил консультант Республиканский партии и подкастер Люк Томпсон, который первым обратил внимание на конфуз спецслужбы.

«Подобные вещи заставляют молиться о том, чтобы всем на самом деле управляло тайное правительство», — ответил Томпсону один из пользователей Twitter. Другой комментатор иронически поинтересовался, почему в этом «сверхразнообразном ведомстве» нет никого старше 35 лет, и выдвинул версию, что от сотрудников, которые перешагнули этот возрастной порог, избавляются как в фильме «Побег Логана».

«Это очень, очень плохо, — согласилась с Томпсоном старший редактор Daily Wire Эш Шоу. — Неужели ведомство недостаточно разнообразно, чтобы сделать собственное фото?» «Меня слегка беспокоит то, что внутри обширной разведывательной сети, находящейся под контролем ODNI, по-видимому, не нашлось никого лучше в подделке фотографий», — признался пользователь irishspy.

Отфотошоплённое изображение доклада вызвало гораздо больший ажиотаж, чем его содержание. Между тем в нём говорится, что число представителей меньшинств и людей с ограниченными возможностями среди сотрудников гражданского разведывательного сообщества за 2020 год выросло до 27% и 11,9% соответственно. Количество женщин продолжает стабильно держаться на уровне 39,3%, отмечает издание.

Офис директора Национальной разведки не прокомментировало The New York Post случившееся. Но издание выражает надежду, что американские шпионы действуют гораздо незаметнее, чем «мастера» фотошопа из ODNI.



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