Путин присвоил Ирине Апексимовой звание заслуженного артиста России

Президент Владимир Путин своим указом присвоил директору Театра на Таганке Ирине Апексимовой звание заслуженного артиста РФ «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Также президент наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени директора Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Марину Лошак и народного артиста, члена Союза кинематографистов Дмитрия Харатьяна, передает ТАСС.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени удостоен член Союза литераторов Илья Резник.

Кроме того, награжден орденом Дружбы артист Государственного академического Малого театра Борис Невзоров.