 

Партия Санду назвала избирательную кампанию в Молдавии грязной

11.07.2021, 22:10, Новости дня
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При подсчете голосов на парламентских выборах в Молдавии возможны фальсификации, сообщил председатель пропрезидентской партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу.

Он заявил, что «избирательная кампания была грязной, в день выборов покупались голоса, до сих пор используются грязные методики». Он обратился «к тем, кто подсчитывает голоса»: «Будьте предельно внимательны, возможны фальсификации». «Мы будем фиксировать все попытки фальсификации выборов», – приводит его слова РИА «Новости».

Экс-президент Молдавии, сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон заявил, что примет решение, опротестовывать ли результаты голосования на парламентских выборах, после того, как будут проанализированы все нарушения. По его словам, «с завтрашнего дня в Молдавии начнется новый период в истории». Он не исключил, что «в парламенте будет всего две-три партии».

В ЦИК Молдавии заявили, что выборы прошли без серьезных нарушений. Явка на момент закрытия участков в 21.00 по местному времени (совпадает с московским) составила 48,1%. После обработки 25–26% протоколов пропрезидентская партия лидирует с результатом в 39%, блок коммунистов и социалистов занимает второе место с результатом почти в 34%, передает ТАСС.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду заявила о нарушениях на выборах в парламент и призвала компетентные органы внимательно следить за ситуацией. Додон заявлял, что блок коммунистов и социалистов добился хороших результатов на выборах в парламент.



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