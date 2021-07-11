 

Английские фанаты напали на итальянских и друг на друга перед Евро–2020

11.07.2021, 22:10, Новости дня
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Перед финальным матчем чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне английские болельщики напали на итальянских, сообщают СМИ.

Пьяные английские фанаты бросали в прохожих камни, пивные банки, рюкзаки и дорожные конусы. Болельщики сборной Англии напали на трех итальянских болельщиков. Кроме того, английские фанаты подрались друг с другом. В полиции Лондона сообщили, что некоторые люди прыгали с уличных фонарей и ограждений, а также зажигали файеры у вокзалов, пишет «Спорт-Экс пресс» со ссылкой на Mirror.

Журналист New York Times Тарик Панджа сообщает, что до начала игры более 100 фанатов, у которых нет билетов на игру, попытались прорваться на стадион. Был снесен ряд заграждений. Для разрешения ситуации была привлечена конная полиция, передает РИА «Новости».

Сейчас сборная Англии ведет со счетом 1:0.



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