Английские фанаты напали на итальянских и друг на друга перед Евро–2020

Перед финальным матчем чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне английские болельщики напали на итальянских, сообщают СМИ.

Пьяные английские фанаты бросали в прохожих камни, пивные банки, рюкзаки и дорожные конусы. Болельщики сборной Англии напали на трех итальянских болельщиков. Кроме того, английские фанаты подрались друг с другом. В полиции Лондона сообщили, что некоторые люди прыгали с уличных фонарей и ограждений, а также зажигали файеры у вокзалов, пишет «Спорт-Экс пресс» со ссылкой на Mirror.

Журналист New York Times Тарик Панджа сообщает, что до начала игры более 100 фанатов, у которых нет билетов на игру, попытались прорваться на стадион. Был снесен ряд заграждений. Для разрешения ситуации была привлечена конная полиция, передает РИА «Новости».

Сейчас сборная Англии ведет со счетом 1:0.