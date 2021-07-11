Александр Ширвиндт: «Чиновники подтираются этими воззваниями»

Знаменитый актер — о позиции Министерства культуры в скандале с увольнением директора музея имени Бахрушина.

ОТ РЕДАКЦИИ

Прошло девятнадцать дней с момента, как министр культуры Ольга Любимова вручила директору музея имени Бахрушина Дмитрию Родионову приказ об увольнении. Что произошло за это время, подробно описано в материале «Она сломала даже домики для котов, а теперь будет рушить дом Бахрушина» (№ 74 от 9 июля).

За это время никто из чиновников Министерства культуры ни слова не промолвил публично, несмотря на бурю возмущения и общественного протеста. Минкульт в который раз применил знакомую тактику: пережидать, повернувшись спиной к людям культуры.

Кристина Трубинова продолжает быть руководителем федерального учреждения, Государственного театрального музея имени Бахрушина, несмотря на то что с 12 июля вступают в действие федеральные законы № 278 и 280, призванные оградить «многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах».

В свете этих законов назначение Трубиновой представляется особо циничным. Ведь электронные следы ее оскорбительных художеств, как ни старались, стереть не удалось.

С позицией редакции целиком согласны первые лица театрального и музейного сообщества. И в частности — художественный руководитель театра «Сатиры», народный артист РФ и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Александр Анатольевич Ширвиндт.

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