 

Украина наградила медалью капитана Defender за провокацию на границе России

11.07.2021, 21:32, Разное
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В Украине наградили почётной медалью капитана эсминца Defender (Великобритания) за провокацию на границе России. Церемония состоялась в Одессе.
Медаль «Защитник Украины» получил непосредственно капитан военного корабля Винсент Оуэен прямо в Доме офицеров. Важную награду вручал сам командующий Военно-Морскими Силами ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа. Он также поблагодарил всех участников совместных учений Si Breeze-2021 и отметил важность проведения таких масштабных мероприятий. Помимо самого Оуэена, награды и почётные подарки получили и другие представители 6-го флота США, принимавшие участие в отработке морских манёвров.

Инцидент с нарушение государственной границы РФ произошёл 23 июня возле мыса Фиолент в Крыму. Силами пограничных служб и поднятого в воздух Су-24М, корабль Defender удалось выдворить из вод государства, пишет интернет-издание NewInform.



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