 

Ученые объяснили связь между враньём и интеллектом

11.07.2021, 21:32, Разное
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Ученые из Университета Райерсона в Торонто анализировали стремление и способности людей врать, сравнив информацию с тестами вербального интеллекта и абстрактного мышления. Информацию опубликовали в издании Evolutionary Psychology.
Ученые выяснили, что у людей, которые врут и выдумывают, сильнее развиты когнитивные способности, но они с меньшей допустимостью будут использовать способность сочинять, чем индивиды менее высокоинтеллектуальные. Эксперты подчеркивают, что люди, имеющие склонность к вранью, и сами быстро воспринимают ложные данные за правду.

Специалисты под руководством психолога Мане Кара-Якубяна, сообщили, что склонность сочинять появляется как одна из тактик, чтобы получить статус или выгоду в сфере, где успешность обуславливается субъективной оценкой окружения. Это относится к сфере политики, публичных выступлений изящных искусств.

При этом исследователи выяснили, что способность к обману, желание лгать не обусловлены друг другом. Они считают, что неохота умных людей придумывать истолковывается тем, что они прекрасно разбираются в психическом состоянии остальных. Такой навык эксперты именуют «теорией разума» – и он способен помочь более разумным людям понять, работает их вранье или нет.

Источник: mirnov.ru



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