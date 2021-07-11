Ученые: Секрет долголетия кроется в употреблении голубиного гороха

Врачи часто советуют включать в рацион бобовые, так как они имеют ряд преимуществ для здоровья. Последнее исследование ученых показало, что секрет долголетия кроется как раз в необычном горохе, который получил название голубиный.

Этот продукт богат железом, фосфором, кальцием и магнием. Голубиный горох смешивают с сорго, различными зернами и кукурузой, а также измельчают в муку, чтобы выпекать хлеб. При этом можно использовать не только плоды, но и листья с семенами. Органические соединения, которые есть в нем, в кратчайшие сроки снимают воспалительные процессы в организме, а также уменьшают отек.

В сыром горохе этого вида содержится витамин С, стимулирующий выработку лейкоцитов. Он имеет антиоксидантное свойство, способствуя укреплению иммунитета и общему оздоровлению организма. Кроме того, голубиный горох нужно употреблять для поддержания здоровья сердца. Калий, который в нем есть, понижает кровяное давление, а пищевые волокна предотвращают атеросклероз и уравновешивают уровень холестерина.

Источник: profile.ru