Süddeutsche Zeitung – страны G20 договорились положить конец «налоговому раю»

Страны G20 отказались от бесконечных налоговых гонок и договорились установить минимальный государственный сбор в размере 15%, пишет Süddeutsche Zeitung. Эта глобальная финансовая реформа положит конец «налоговому раю» и наполнит бюджеты. Однако на пути к реализации задуманного возникнут трудности, ведь далеко не все правительства поддерживают эту инициативу, отмечает немецкое издание.



Reuters

В Венеции министры финансов стран G20 подписали соглашение о глобальной налоговой реформе, пишет Süddeutsche Zeitung. Они решили отказаться от вредоносной для экономики гонки за самыми низкими государственными сборами и договорились о минимальном налоге, который составит 15%. «Это хорошо для нас всех, — заявил глава Минфина США Джанет Йеллен. — Приятно видеть, что гонка закончилась тем, что удалось достичь консенсуса». Также планируется урегулировать налоговое законодательство в отношении таких сверхприбыльных предприятий, как американские IT-концерны, поясняет немецкое издание.

Глобальная налоговая реформа — первая за последние 100 лет — ознаменовала перелом в международной финансовой политике, продолжает автор статьи. Она положит конец «налоговому раю» и наполнит бюджеты многих стран. Те, в свою очередь, смогут инвестировать деньги в создание рабочих мест, образование и инфраструктуру. Это «огромный успех, который сделает мир справедливее», отметил министр финансов Германии Олаф Шольц.

Но на пути к реализации задуманного к 2023 году могут возникнуть трудности, причём как в ЕС, так и в США. Йеллену нужна поддержка конгресса, а многие республиканцы выступают против реформы. В Европе же минимальный налог не устраивает Венгрию, Эстонию и Ирландию. Проблема и в том, что Вашингтон также настаивает на отмене цифровых налогов, принятых в ряде европейских стран — в том числе и во Франции — в отношении услуг крупнейших американских компаний. После Венеции Йеллен и Шольц поедут в Брюссель, чтобы провести переговоры со странами — членами союза и снять все опасения. Но во Франции в 2022 году пройдут президентские выборы, а это может усложнить задачу по отмене цифрового налога, отмечает издание.