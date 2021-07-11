 

Мнение: Убийцы президента Гаити были наняты в Майями через ЧВК CTU Security, принадлежащей стороннику Гуайдо

11.07.2021, 21:20, Разное
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Интересные детали на тему убийства президента Гаити.

1. Группа наемников, которая прибыла на Гаити для убийства президента, была нанята через охранную фирму CTU Security https://www.ctusecurity.com/ в Майями. Бывшие колумбийские военные были наняты за зарплату в 3000 долларов в месяц "для обеспечения безопасности". Два гаитянина с американскими паспортами были наняты переводчиками. Сама охранная фирма/ЧВК из Майями связана с людьми из окружения фейкового "президента" Венесуэлы Хуана Гуайдо и ее учредителем является сторонник Гуайдо Антонино Интриаго.


Тони Интриаго. Владелец компаниии, через которую наняли пойманных на Гаити наемников.

2. Наемники также получили деньги на поездку в Доминиканскую Республику, откуда они и попали на Гаити. Некоторые заехали в страну за 3 месяца до операции по ликвиадции президента, ожидая приказа на начало операции. При этом сестра одного из убитых колумбийцев заявляет, что ее брат в день гибели Моиса позвонил ей и заявил, что их наняли позаботиться о ком-то, а когда они приехали на место, то цель уже скончалась. Толстый намек на то, что президента убили до приезда наемников.

3. Самого президента Моиса, который уже получил смертельные огнестрельные ранения, перед смертью подвергли пыткам, прямо в его резиденции. Что именно стремились узнать организаторы убийства, пока неизвестно.

4. На этом фоне США публично отказались вводить войска на Гаити, даже после официального запроса со стороны временных гаитянских властей. Теперь ставка делается на ввод миротворцев ООН. Местные банды угрожают парализовать страну, если вопрос власти в стране будет разрешен "не по понятиям".

Стоит отметить, что именно через Майями осуществлялось планирование и подготовка операции "Гедеон" по захвату или убийству президента Венесуэлы Мадуро, где была задействована ЧВК "Silvercorp", которая готовила немников в лагерях подготовки на территории Колумбии (в основном, различных венесуэльских дезертиров и отставных колумбийских военных). Опять же в интересах людей из окружения Гуайдо. Майями в этом отношениии подтверждает репутацию главного клоповника Латинской Америки, через который ЦРУ осуществляло и осуществляет различные меры направленные на свержение неугодных режимов в Южной и Латинской Америке. Начиная от переворотов и заканчивая убийствами.

Пока что остается до конца не ясным.

1. За что именно убили Моиса?
2. Кто именно заказал наемников через Майями?
3. Зачем Моиса пытали перед смертью?

Источник: Colonel Cassad



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