 

Додон оценил выборы в парламент Молдавии

11.07.2021, 21:16, Новости дня
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Экс-президент Молдавии и сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон заявил, что блок коммунистов и социалистов добился хороших результатов на выборах в парламент.

«Судя по предварительным данным, блок коммунистов и социалистов получил хороший результат на прошедших выборах. Я хочу поблагодарить избирателей за высокую явку, несмотря на жесткую кампанию, связанную с взаимными обвинениями, а также коллег по блоку из Партии коммунистов [Республики Молдова]. Хочу заверить, что социалисты и коммунисты продолжат вместе работать в будущем парламенте. Также хочу поблагодарить команду социалистов на выборах, которая обеспечила хороший результат», – передает его слова ТАСС.

В воскресенье в Молдавии проходят досрочные парламентские выборы, в них принимают участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.

Между тем президент Молдавии Майя Санду заявила о нарушениях на выборах в парламент и призвала компетентные органы внимательно следить за ситуацией, а жителей принять участие в голосовании.



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