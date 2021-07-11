Додон оценил выборы в парламент Молдавии

Экс-президент Молдавии и сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон заявил, что блок коммунистов и социалистов добился хороших результатов на выборах в парламент.

«Судя по предварительным данным, блок коммунистов и социалистов получил хороший результат на прошедших выборах. Я хочу поблагодарить избирателей за высокую явку, несмотря на жесткую кампанию, связанную с взаимными обвинениями, а также коллег по блоку из Партии коммунистов [Республики Молдова]. Хочу заверить, что социалисты и коммунисты продолжат вместе работать в будущем парламенте. Также хочу поблагодарить команду социалистов на выборах, которая обеспечила хороший результат», – передает его слова ТАСС.

В воскресенье в Молдавии проходят досрочные парламентские выборы, в них принимают участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.

Между тем президент Молдавии Майя Санду заявила о нарушениях на выборах в парламент и призвала компетентные органы внимательно следить за ситуацией, а жителей принять участие в голосовании.