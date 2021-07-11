 

На взятке задержан гендиректор Регистра судоходства Украины, а также его подчиненный – Офис генпрокурора

11.07.2021, 20:42, Новости дня
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“Задержан генеральный директор государственного предприятия “Классификационное общество Регистр судоходства Украины”, которое относится к сфере управления Министерства инфраструктуры Украины, и главный специалист этого предприятия после получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)”, – говорится в сообщении.

По данным следствия, “служащие требовали от представителя предприятия $2 тыс. за содействие в составлении сертификата и свидетельства, которые бы позволили предприятию осуществлять хозяйственную деятельность”.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

На сайте госпредприятия указано, что его гендиректором является Александр Карпенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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