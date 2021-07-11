 

Украинка Магучих с рекордом выиграла молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике

11.07.2021, 20:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Снова на подиум. Ярослава Махучих из Украины устанавливает чемпионский рекорд в два метра и завоевывает титул чемпиона Европы по прыжкам в высоту среди молодежи до 23 лет”, – говорится в твите.

На видео рекордного прыжка заметно, что украинка преодолела планку с небольшим запасом.

On top of the podium once more! 

Yaroslava Mahuchikh  clears a championship record of 2.00m to win the European U23 high jump title. #Tallinn2021 pic.twitter.com/B0PEgPsJ37

— European Athletics (@EuroAthletics) July 10, 2021

Контекст:

4 июля 19-летняя Магучих установила рекорд сезона в мире, успешно перепрыгнув планку на высоте 2,03 метра. Это случилось в Стокгольме на этапе коммерческого турнира “Бриллиантовая лига”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.07 / Иран подал протест в Международный суд ООН из-за санкций США

06.07 / На Камчатке существенно сократилась площадь лесных пожаров

26.07 / В ВСУ за сутки выявили 10 больных с COVID-19, четырех из них – во Львовской области

20.07 / Визит Помпео в Лондон: в повестке дня – Китай и торговое соглашение

23.03 / Советник Госдепа обсудил с Макеем отношения Белоруссии и США

30.04 / Самолет рейса Тюмень – Сочи вынужденно сел в Самаре из-за пассажира

26.04 / У гитариста The Rolling Stones Ронни Вуда повторно диагностировали рак

26.04 / Стало известно мнение россиян о величине дохода для достойной жизни

19.02 / Сахалинский депутат лишился мандата из-за нецензурных песен в TikTok

07.11 / Экс-посол ФРГ в России – в отношениях с Москвой нужно «использовать все мосты»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика