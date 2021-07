Украинка Магучих с рекордом выиграла молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике

“Снова на подиум. Ярослава Махучих из Украины устанавливает чемпионский рекорд в два метра и завоевывает титул чемпиона Европы по прыжкам в высоту среди молодежи до 23 лет”, – говорится в твите.

На видео рекордного прыжка заметно, что украинка преодолела планку с небольшим запасом.

On top of the podium once more!

Yaroslava Mahuchikh clears a championship record of 2.00m to win the European U23 high jump title. #Tallinn2021 pic.twitter.com/B0PEgPsJ37

— European Athletics (@EuroAthletics) July 10, 2021

Контекст:

4 июля 19-летняя Магучих установила рекорд сезона в мире, успешно перепрыгнув планку на высоте 2,03 метра. Это случилось в Стокгольме на этапе коммерческого турнира “Бриллиантовая лига”.

