 

В Киеве под мостом Патона второй раз за месяц прорвало тепломагистраль. Видео

11.07.2021, 20:42, Новости дня
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Трубы прорвало в 18.30. Аварийная бригада “Киевтеплоэнерго” локализовала место повреждения. Сейчас идет подготовка к ремонту, который выполнят верхолазы.

В КГГА объяснили, что проведение гидравлических испытаний позволит выявить слабые места трубопровода, отремонтировать поврежденные участки и подготовить теплосеть к нагрузкам в осенне-зимний период.

Видео аварии опубликовал в Facebook “Киев Оперативный”.

“Столичные коммунальные службы беспокоятся не только о пешеходах в парках, которым установили освежающие рамки, но и о тех, кто в эту жару вынужден находиться на воде”, – сказано в подписи к видео.

Контекст:

Прошлый раз тепломагистраль на мосту Патона прорвало 2 июля. Аварийная бригада тогда локализовала место повреждения.

Теплосеть под мостом Патона построили 59 лет назад – в 1962 году, добавили в КГГА. Она снабжает теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках.

видео

Видео: Київ Оперативний / Facebook

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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