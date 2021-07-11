Поклонников возмутил макияж 7-летней Лизы Галкиной

На фан-странице Лизы Галкиной в микроблоге Instagram появилось ее свежее фото. Поклонников возмутило то, что 7-летней звездной наследнице сделали макияж.

Снимок Лизы Галкиной вызвал бурное обсуждение в Сети. Многие фолловеры считают, что ребенку слишком рано пользоваться декоративной косметикой. По их мнению, дочь Максима Галкина и Примадонны слишком красива, чтобы портить ее внешность мейкапом.

Помаду на губах и тушь на ресницах поклонники считают атрибутами взрослой жизни. Кроме этого, косметические средства портят кожу. В комментариях пользователи Сети написали, что «гримировать ребенка непедагогично и глупо». Другие подписчики поддерживают подобные высказывания лайками, выражая свое одобрение.