Ученые: Диагноз ВИЧ больше не является смертным приговором

Команда ученых, которая представляет Университет Северной Каролины, провела исследование, связанное с ВИЧ-инфицированными. Специалисты пришли к выводу, что этот диагноз больше не является для пациентов смертным приговором.

Люди с вирусом могут рассчитывать на среднестатистическую продолжительность жизни. Ученые изучили истории болезни свыше 82 тысяч пациентов, которые обращались к врачам в период 1999 – 2017 годов. Их данные сравнили с результатами группы без ВИЧ, опираясь на информацию Наццентра статистики здравоохранения.

В промежутке с 1999 по 2004 год было 11 %, которые разделяли смертность ВИЧ-инфицированных с общим населением США. К 2017 году данный показатель был всего 2,7%. Это означает, что продолжительность жизни людей с таким диагнозом была аналогична общей численности граждан страны.

По словам ученых, это означает, что медицина значительно продвинулась в борьбе с ВИЧ. Сегодня инфицированные пациенты могут спокойно жить с болезнью, принимая простые лекарства.

Источник: ufacitynews.ru