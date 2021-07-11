 

Ученые: Диагноз ВИЧ больше не является смертным приговором

11.07.2021, 20:38, Разное
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Команда ученых, которая представляет Университет Северной Каролины, провела исследование, связанное с ВИЧ-инфицированными. Специалисты пришли к выводу, что этот диагноз больше не является для пациентов смертным приговором.
Люди с вирусом могут рассчитывать на среднестатистическую продолжительность жизни. Ученые изучили истории болезни свыше 82 тысяч пациентов, которые обращались к врачам в период 1999 – 2017 годов. Их данные сравнили с результатами группы без ВИЧ, опираясь на информацию Наццентра статистики здравоохранения.

В промежутке с 1999 по 2004 год было 11 %, которые разделяли смертность ВИЧ-инфицированных с общим населением США. К 2017 году данный показатель был всего 2,7%. Это означает, что продолжительность жизни людей с таким диагнозом была аналогична общей численности граждан страны.

По словам ученых, это означает, что медицина значительно продвинулась в борьбе с ВИЧ. Сегодня инфицированные пациенты могут спокойно жить с болезнью, принимая простые лекарства.

Источник: ufacitynews.ru



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