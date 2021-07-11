 

Специалисты рассказали о необходимости добавления продуктов с крахмалом в свой рацион

11.07.2021, 20:38, Разное
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Эксперты сообщают, что важной частью полноценного рациона считаются крахмалистые продукты. Крахмал является важным источником энергии, который гарантирует основу полноценного питания.
Крахмал – тип углеводов, который состоит из молекул и глюкозы. Глюкоза нужна для обеспечения нервных клеток энергией и помогает им работать правильно. Но людям, имеющим диабет второго типа или повышенный уровень сахара в крови, необходимо брать под контроль употребление крахмалистой еды. Люди с такими состояниями очень чувствительны к перепадам сахара, сопровождающим употребление углеводов. Доктора выделили некоторые причины, из-за которых продукты с высоким содержанием крахмала считаются главными составляющими при сбалансированном рационе.

При переваривании крахмала в организме он расщепляется на молекулы глюкозы, которые проникают в кровоток и заставляют работать все органы и мозг. Организм способен такую глюкозу перерабатывать или сберечь ее в печени, чтобы использовать после, что важно для функционирования мозга.

Также фрукты, блюда из овощей и цельнозерновых имеют много клетчатки – тип углеводов с особым молекулярным строением. Так как молекулы глюкозы взаимосвязаны, они тяжело расщепляются кишечником, а это обозначает, что он движется через весь пищеварительный тракт. Рацион с высоким количеством вещества снижает риски болезней сердца и сосудов.

Работы специалистов показывают, что крахмалистые продукты увеличивают ощущение насыщения. Они улучшают восприимчивость организма к инсулину и уменьшают накапливание жира. Определенные крахмалистые продукты имеют высокую позицию по индексу пищевой сытости, которую разработали исследователи в 1995 году. Очень насыщающими считаются картофель, каши и коричневая паста-спагетти.

Источник: profile.ru



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