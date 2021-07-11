Мнение: Письмо: “Опять будет это притворство”

Самостоятельно.

yashcheritza

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Помогите, пожалуйста, разобраться.

Муж ведет себя при детях, знакомых, друзьях как будто у нас всё хорошо. А у нас не очень хорошо. Вернее мы вроде семья и родители, но не любовники, не любимые, не знаю как сказать, между нами нет больше отношений мужчины и женщины. Мы не общаемся между собой. Делаем только то, что нужно для быта, для поддержания жизни семьи и детей. Вечером обычно муж утыкается (неверное слово) в телефоне проводит время. Утром как проснется – тоже. Потом каждый на работу. Иногда у нас бывают потепления, на несколько дней, в эти дни бывают даже ласковые слова и близость и забота друг о друге. Рез в полтора-два месяца.

Я пытаюсь читать блог, пишу Вам письма, не всё понимаю, вернее многое не понимаю и надеюсь на ответ.

Мне 38, мужу 41, двое взрослых детей 13 и 19 лет, в браке 20 лет. ОЗ мужа выше, он обеспечивает нас финансово, моя зарплата это 5ая часть того, что мы тратим на семью. Стараюсь с этим разобраться. После прочтения многих статей, стала экономно относится к себе к своим потребностям не считать, что деньги мужа это мои деньги. Я и до этого не много тратила на себя из общего бюджета. Но обижалась и считала, что могло быть и побольше. Это же муж и он как бы должен, потом поняла, что нет. Стараюсь найти новые источники дохода. Сейчас открыла магазин, работаю пока без выходных уже 5 месяцев, загрузила себя работой. Учусь по гуглу, благо информации море в свободном доступе. До этого работала инженером 10 лет, с мужем были примерно на равных. Потом он нашел новую работу, а я ушла из найма, чтобы заниматься детьми и домом, хоть они были уже и большие, так решили с ним. Чтобы дома кто-то был из нас. И параллельно развивать свой маленький бизнес онлайн. Так и получилось. Теперь вот открыла и офлайн точку.

И вот муж зовет меня куда-то, на речку, например, когда втроем с ребенком тут я понимаю, что это для ребенка и для семьи. А иногда он меня зовет вдвоем, я вроде соглашаюсь но на деле это выглядит, что мы едем в машине и молчим. Если он зовет меня куда-то, например, в лес, то мы приезжаем и он сидит в телефоне )) я не понимаю зачем он это делает. В какие-то моменты я пытаюсь отказываться, говорю ты же не хочешь, он отвечает не решай за меня и продолжает делать, то что делает. Я тоже стараюсь его куда-то звать, например, поиграть с друзьями в игры. И я там с ним «играю» делаю то, для чего его позвала и не обманываю(это у меня переклин какой-то видимо). Недавно он позвал меня смотреть с друзьями в футбол и даже когда провожал меня на такси (мне надо было срочный заказ сделать) прошел вперед меня и открыл мне дверь машины, я была поражена. Это всё делается для друзей, они стояли там и курили. Потом мы остаемся наедине и я получаю отчуждение и телефон. Как мне быть? Как себя правильно вести? Чего я не вижу и в чем моя проблема, подскажите, пожалуйста.

Запланирована семейная поездка на несколько дней и там опять будет это притворство. Оно даже в планировании поездки и делании вида, что «мы» едем отдыхать. Для детей, мне кажется они уже большие и всё понимают и видят