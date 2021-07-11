 

Мнение: Обстрелы американской базы в районе “Коноко”

11.07.2021, 20:26, Разное
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Обстрелы американских объектов в районе нефтяного поля Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор стало рутиной.
Вчера и сегодня, база подвергалась обстрелам из неуправляемых ракет калибром 107 и 122-мм.
О жертвах и разрушениях информации нет, отмечаются лишь разрывы в районе базы и столб дыма, отмечающий попадание (местные заявляют, что 4 ракеты упали на территории базы).
Курдские источники заявляют, что человеческих жертв и серьезных разрушений не было.

Обстрелы как обычно ведут иранские прокси, которые как и обещали, продолжают кампанию ответных мер за июньские удары США под Аль-Каимом и Абу-Кемалем.
В целом, времена, когда обстрелы американских военных объектов были чем-то из ряда вон выходящим событием, давно прошли. Иран приучил, что нет ничего необычного в том, чтобы запускать ракеты по американским военным и их военным объектам.
Разумеется, делая это чужими руками (за исключением прямого удара по Айн-аль-Ассад).

Кроме того, вчера в результате подрыва придорожного фугаса был уничтожен грузовик в американском логистическом конвое в Ираке.
Я бы предположил, что после целой серии нападений, США в ближайшие дни предпримут ответные авиаудары в районе Абу-Кемаля и в провинции Анбар в Ираке, что приведет к дальнейшему зацикливанию ситуации.

Источник: Colonel Cassad



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