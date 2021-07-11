Мнение: Обстрелы американской базы в районе “Коноко”

Обстрелы американских объектов в районе нефтяного поля Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор стало рутиной.

Вчера и сегодня, база подвергалась обстрелам из неуправляемых ракет калибром 107 и 122-мм.

О жертвах и разрушениях информации нет, отмечаются лишь разрывы в районе базы и столб дыма, отмечающий попадание (местные заявляют, что 4 ракеты упали на территории базы).

Курдские источники заявляют, что человеческих жертв и серьезных разрушений не было.

Обстрелы как обычно ведут иранские прокси, которые как и обещали, продолжают кампанию ответных мер за июньские удары США под Аль-Каимом и Абу-Кемалем.

В целом, времена, когда обстрелы американских военных объектов были чем-то из ряда вон выходящим событием, давно прошли. Иран приучил, что нет ничего необычного в том, чтобы запускать ракеты по американским военным и их военным объектам.

Разумеется, делая это чужими руками (за исключением прямого удара по Айн-аль-Ассад).

Кроме того, вчера в результате подрыва придорожного фугаса был уничтожен грузовик в американском логистическом конвое в Ираке.

Я бы предположил, что после целой серии нападений, США в ближайшие дни предпримут ответные авиаудары в районе Абу-Кемаля и в провинции Анбар в Ираке, что приведет к дальнейшему зацикливанию ситуации.

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