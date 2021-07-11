В МЧС назвали основную версию пожара в лесничестве Тольятти

Поджог рассматривается в качестве основной версии лесного пожара в Тольятти, возбуждено уголовное дело, сообщили в МЧС по Самарской области.

Глава города Николай Ренц уточнил, что пожар начался недалеко от грунтовой дороги.

«Будут изучаться камеры видеонаблюдения, которые расставлены по лесу. Столько дней стоит жара, и если бы там была какая-то естественная линза в виде бутылки или еще что-то, то, наверное, полыхнуло бы раньше. Сейчас основная версия – поджог», – передает его слова «Интерфакс».

Напомним, возгорание Тольяттинского лесничества произошло в субботу около 14.00, был объявлен режим чрезвычайной ситуации.