 

Кириенко: Выигрывает тот, кто меняется быстрее мира

11.07.2021, 20:22, Новости дня
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Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко сообщил о важности постоянного обучения, потому что мир меняется стремительно. Об этом он рассказал на арт-кластере «Таврида» в Крыму, где проходят обучение 400 молодых специалистов театральной сферы со всей России.

Кириенко выступил перед участниками образовательного заезда «Артполяна» с лекцией «Спираль культур», в которой сформулировал 10 ключевых принципов успешного управления.

Он подчеркнул, что любая управленческая проблема содержит в себе решение и в качестве иллюстрации продемонстрировал прием айкидо, с использованием силы противника для защиты от нападения. «Для меня айкидо – это философия жизни. В нем нет агрессии. Айкидо учит использовать не собственную силу, а энергию противника. Это показывает, что в любой проблеме, в любом сопротивлении вы можете найти внешний источник энергии для того, чтобы развернуть процесс туда, куда вам нужно», – сказал Кириенко.

Он также отметил, что один из самых важных навыков руководителя – способность постоянно учиться и гибко реагировать на изменения. «Окружающий нас мир не стационарен, он постоянно меняется. Вывод из этого – стоять на месте невозможно. Если ты стоишь на месте, ты деградируешь. Выигрывает тот, кто меняется быстрее мира. Важно быстро учиться. С нынешней скоростью изменения мира, появления новых знаний и технологий, вы будете переучиваться постоянно. Поэтому умение учиться – это, наверное, самое важное, что можно вынести из стен школы или института», – сказал первый замруководителя администрации президент.

Руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин рассказал, что в образовательные программы арт-кластера включен трек «Компетенции будущего», на котором молодые творцы получают практические навыки управления проектами, лидерства, маркетинга, осознанного потребления.

«В быстро меняющемся мире для успеха необходимо прокачивать не только базовые профессиональные компетенции, но и те навыки, которые помогают быть конкурентоспособными в условиях перемен и неопределенности. Мы откликаемся на эту динамику и, начиная с этого года, в программе каждого образовательного заезда арт-кластера «Таврида» обязательно есть треки, посвященные управленческим компетенциям, менеджменту, развитию личного бренда», – отметил Першин.



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