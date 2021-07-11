Поезда в сторону Москвы на белорусском направлении задерживаются из-за человека на путях
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Несколько поездов на белорусском направлении железной дороги (Московский центральный диаметр D1) задерживаются в сторону столицы из-за человека на путях около станции Славянский бульвар на западе города.
«На D1 и Белорусском направлении задерживаются несколько поездов в сторону Москвы из-за человека на пути около станции Славянский бульвар. …Во время ожидания поезда будут временно объезжать остановившийся состав без остановок на Тестовской и Беговой», – говорится в сообщении в Telegram-канале Дептранса Москвы.
На место вызвана скорая помощь.
Ранее на Замоскворецкой линии метро в Москве было остановлено движение из-за человека на путях.
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