 

Поезда в сторону Москвы на белорусском направлении задерживаются из-за человека на путях

11.07.2021, 20:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Несколько поездов на белорусском направлении железной дороги (Московский центральный диаметр D1) задерживаются в сторону столицы из-за человека на путях около станции Славянский бульвар на западе города.

«На D1 и Белорусском направлении задерживаются несколько поездов в сторону Москвы из-за человека на пути около станции Славянский бульвар. …Во время ожидания поезда будут временно объезжать остановившийся состав без остановок на Тестовской и Беговой», – говорится в сообщении в Telegram-канале Дептранса Москвы.

На место вызвана скорая помощь.

Ранее на Замоскворецкой линии метро в Москве было остановлено движение из-за человека на путях.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.02 / Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca прибудет в Украину в ближайшие дни

09.07 / Стартовый комплекс ракеты «Протон-М» для запуска МЛМ «Наука» обновили на Байконуре

17.02 / Стало известно о планах Ростеха по оптимизации ОАК

05.04 / Больше половины немцев поддерживают особые полномочия для Меркель в борьбе с пандемией

06.07 / Замминистра науки арестована по делу о мошенничестве

13.11 / Путин поддержал идею предоставления «Сириусу» статуса федеральной территории

07.05 / Степанов рассказал, сколько вакцины от коронавируса Украина рассчитывает получить в мае

29.03 / Космический корабль «Прогресс МС-14» установит рекорд по длительности пребывания на орбите

29.06 / Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

08.07 / Россия и Китай заблокировали в СБ резолюцию по Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика