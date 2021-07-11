Мнение: Попытка позитива

Пинать “попсу” за полную безграмотность, пошлость и бредовость текстов – занятие старое, плодотворное… но уже малость поднадоевшее. Хотя бы для разнообразия – на мой взгляд – стоило бы сделать один раз наоборот: попробовать отыскать среди “попсы” что-то человеческое и качественное, “по гамбургскому счету”. Конечно, многим это сделать просто снобизм не позволит. Но я-то – человек простой, говорю стихами… Отчего ж не попробовать?

Собственно, это я к тому, что вчера вечером услышал старую (уже) песню Алсу. И мне, знаете ли, очень понравился текст! Да, признаюсь в этом, не таясь!

“Иногда

я жду тебя,

Как звезда

Веду тебя,

И тогда,

Мне кажется,

ЧТО ПЛЫВУТ ОБЛАКА ПОДО МНОЙ…”

Собственно, вот это! По-моему, здорово. Такую затасканную метафору – “как звезда” – так классно оживить! По-моему, замечательное ПОЭТИЧЕСКОЕ произведение. Да и дальше, в том же припеве – чудесная рифма “мной – давно”.

Вы думаете, это такой стеб? Ничуть. Мне правда нравится. На раннем этапе Алсу непонятно откуда извлекла некоего автора по имени Шевченко (кто такой? Не знаю!) – и он написал две совершенно чудесные песни. Главное – стихи отличные.

А первая самая песня, “Зимний сон”?

“Звезды поднимаются выше,

Свет уже не сводит с ума.

Если ты меня не услышал –

Значит, наступила зима.

….

Конечно, утверждать что-либо – гораздо труднее, чем “опускать”. Но я стою на своем – именно ОТЛИЧНЫЕ СТИХИ!

Да. (2006)

И очень трогательные батареи отопления в клипе. Умиляют до слез.