 

Мнение: Попытка позитива

11.07.2021, 19:52, Разное
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Пинать “попсу” за полную безграмотность, пошлость и бредовость текстов – занятие старое, плодотворное… но уже малость поднадоевшее. Хотя бы для разнообразия – на мой взгляд – стоило бы сделать один раз наоборот: попробовать отыскать среди “попсы” что-то человеческое и качественное, “по гамбургскому счету”. Конечно, многим это сделать просто снобизм не позволит. Но я-то – человек простой, говорю стихами… Отчего ж не попробовать?
Собственно, это я к тому, что вчера вечером услышал старую (уже) песню Алсу. И мне, знаете ли, очень понравился текст! Да, признаюсь в этом, не таясь!

“Иногда
я жду тебя,
Как звезда
Веду тебя,
И тогда,
Мне кажется,
ЧТО ПЛЫВУТ ОБЛАКА ПОДО МНОЙ…”

Собственно, вот это! По-моему, здорово. Такую затасканную метафору – “как звезда” – так классно оживить! По-моему, замечательное ПОЭТИЧЕСКОЕ произведение. Да и дальше, в том же припеве – чудесная рифма “мной – давно”.
Вы думаете, это такой стеб? Ничуть. Мне правда нравится. На раннем этапе Алсу непонятно откуда извлекла некоего автора по имени Шевченко (кто такой? Не знаю!) – и он написал две совершенно чудесные песни. Главное – стихи отличные.

А первая самая песня, “Зимний сон”?

“Звезды поднимаются выше,
Свет уже не сводит с ума.
Если ты меня не услышал –
Значит, наступила зима.

….

Конечно, утверждать что-либо – гораздо труднее, чем “опускать”. Но я стою на своем – именно ОТЛИЧНЫЕ СТИХИ!
Да. (2006)

И очень трогательные батареи отопления в клипе. Умиляют до слез.

Источник: Размышления вольного социолога



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