 

“История Золотого человека”. Режиссер Стоун снял фильм о первом президенте Казахстана, картину назвали пропагандой

11.07.2021, 19:48, Новости дня
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Фильм называется Qazaq: History of the Golden Man (“Казах: История Золотого человека”). Критики заявили, что картина способствует культу личности бывшего казахского лидера.

Стоун сказал, что Назарбаева можно называть “диктатором, властным человеком, тираном или основателем”. Но, несмотря на это, он – “скромный человек, объясняющий распад советской империи и переход своей страны к независимой нации и избавлению от ядерного оружия”, пояснил режиссер главную идею фильма.

Тhe Guardian подметила, что слово “скромный” явно не подходит для описания 81-летнего Назарбаева, правившего Казахстаном три десятилетия. В 2015 году он набрал более 97% голосов на президентских выборах, а также принял титул “елбасы” (отец нации). Только за последнюю неделю в стране открыли две его новые статуи, сообщила газета.

Журналист Джоанна Лиллис назвала картину пропагандой и “частью непрекращающегося культа личности Назарбаева”.

Стоун умело игнорирует ошибки и проблемы, которые возникли за 30 лет правления Назарбаева, заметил основатель новостного сайта Vlast.kz Вячеслав Абрамов. Журналист утверждает, что Стоун превратился в “позорного пропагандиста”.

Сам Стоун и его продюсер, бизнесмен Игорь Лопатенок отказались обсуждать финансирование фильма. Они опровергли также причастность к съемкам казахстанского правительства. При этом Стоун никогда не был в Казахстане до создания фильма. По его словам, большую часть информации о стране он получил от Лопатенка.

Контекст:

Стоун является обладателем трех премий “Оскар”. Он снял два фильма с участием президента России Владимира Путина. В 2017 году вышел его четырехсерийный фильм “Интервью с Путиным”, где российский президент обозначил Стоуну свое видение многих событий, в том числе войну в Грузии и Украине, отношение к НАТО и многое другое. В 2019-м году Стоун предложил Путину стать крестным его дочери.

В июле 2019 года Стоун на кинофестивале в Италии представил документальный фильм про Украину Revealing Ukraine (“В борьбе за Украину”). В нем он брал интервью у Путина и нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука.

В 2016 году вышел документальный фильм Стоуна “Украина в огне” о событиях 2014 года в Украине. В этом фильме, рассказывая о событиях Второй мировой войны, авторы сделали акцент на сотрудничестве украинцев с нацистами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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