 

Невзоров: Настоящее призвание Путина – режиссер фильмов ужасов

11.07.2021, 19:48, Новости дня
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“Путин – молодец, конечно. По нагнетанию жути реальной ему равных нету. Все-таки настоящее его призвание – это режиссер фильмов ужасов. […] Он же не стал размениваться на какие-то разовые хорроры проходные, как [режиссер фильмов ужасов Альфред] Хичкок, он создал свое жуткое полотно с массовкой в 140 миллионов. Это, конечно, впечатляет”, – сказал публицист.

Речь об этом зашла при обсуждении ситуации на юге России, где из-за непогоды были затоплены курортные районы.

“Даже те же самые сцены затоплений курортных городов, все эти плывущие машины, разваливающиеся дома, вся эта грязища, ужас, кошмар – ведь это, когда мы видим все эти наводнения, мы видим опять-таки украденные миллионы, потому что надо было делать ливневку не формальную, а ориентированную на то, чтобы она справлялась с так называемым наносом, то есть с илом и мусором, который приносит любое половодье. А от 400 миллиардов давайте на хобби, на ракеты, на бессмысленные танки, на содержание орд дармоедов в фуражках”, – отметил Невзоров.

Контекст:

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Россия тратит на военные нужды 4,3% ВВП, писала “Русская служба BBC” в апреле 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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