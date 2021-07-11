 

Морские выдры химически генерируют тепло с помощью мышц

11.07.2021, 19:44, Разное
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Американские исследователи установили, что морские выдры способны химически генерировать тепло, для того чтобы согреться. Для этого каланы используют собственные мышцы, превращая еду в непосредственное тепло.
Ученые из США сумели разгадать загадку согрева каланов – морских выдр, обитающих в холодных водоемах Северной Америки и многих других регионов планеты. Известно, что эти животные способны выдерживать низкие температуры без дрожи и ущерба для их здоровья. Их размеры относительно небольшие, а вес составляет примерно 14-45 килограммов. Содержащийся в наиболее плотном из всех млекопитающих мехе выдр воздух создает условия для термоизоляции, однако этого мало для поддержания тепла всего тела. Из-за этого, как оказалось, каланам приходится потреблять большое количество энергии.

В отличие от других животных, выдры не могут похвастаться большими габаритами и соответственно, толстой жировой прослойкой для сохранения тепла. Загадкой эффективного терморегулирования этих животных является их метаболизм, превышающий всех остальных животных весом больше килограмма. Как объясняет специалист Техасского университета A&M в Колледж-Стейшн Трэвер Райт, ранее ученым не было известно точно происхождение энергии для согрева выдр. Изучив крошечные частицы живых мышечных тканей морских выдр северных и южных регионов, исследователи разгадали секрет этих животных. Стоит отметить, для получения образцов животных не убивали, фрагменты ткани были взяты в том числе в ходе хирургических операций.

Принцип выработки тепла мускулами заключается в их движении, что объясняет необходимость животных дрожать. У каланов же, не живущих постоянно в условиях сверхнизких температур, в имеется иной механизм согрева, без потребности в таких микродвижениях. Тепло у них производится непосредственно митохондриями внутремышечных клеток за счет энергии, полученной от «сжигания» пищи. Протонный градиент после их откачки создает возможность оттока протонов обратно в митохондрии, не производя АТФ. За счет этого и создается тепло без мышечных движений.

Данный метод у морских выдр находится на наивысшем уровне по сравнению с другими представителями земной фауны. Минусом такого согрева является его огромная затратность, поскольку для его эффективной работы выдрам приходится тратить по половине дня на еду, употребляя при этом до 25% своей массы тела.

Источник: fbm.ru



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