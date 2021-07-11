Ученые установили идентичность мозгов 60-летних «суперстариков» и 25-летних

Ученые изучили специфику строения мозга человека с учетом возрастных изменений. Оказалось, что главный орган нервной системы у 60-летних «супертсариков» идентичен развитию 25-летних молодых людей.

Современный человек намного лучше разбирается во всевозможных технологиях. Это касается всех возрастов. В отношении пожилых граждан даже возник термин «суперстарики», придуманный неврологом Марселем Мурсаламом. Несмотря на то, что с возрастом мозг функционирует не так быстро, а память менее надежна, некоторые люди и после 60 лет сохраняют исключительные умственные способности. Причиной такого явления оказалось состояние их главного органа нервной системы.

Чтобы установить это, исследователи провели эксперимент, в ходе которого испытуемые определяли соответствие изображений и слов, а также зрительную память. Тест проводился в несколько этапов с двойным уменьшением количества картинок и изменением слов-описаний к ним. При этом все волонтеры проходили ФМРТ для отслеживания работы мозга, подтвердившее версию об ином строении мозга у «суперстариков» по сравнению с их ровесниками.

Оказалось, что его свойства не отличаются от аналогичного органа у молодых людей 25-летнего возраста. При этом исследователи отмечают, что мозг можно развивать, другими словами, «суперстариками» становятся, а не рождаются.

Ученые уже не в первый раз утверждают, что сохранять четкость мышления можно и необходимо путем постоянных тренировок. Дальнейшие исследования помогут раскрыть особенности мозга умственно активных людей после 60 лет, что даст возможность установить более детально процесс сохранения молодости их мозга.

Источник: www.popmech.ru