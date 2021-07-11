 

Ученые установили идентичность мозгов 60-летних «суперстариков» и 25-летних

11.07.2021, 19:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые изучили специфику строения мозга человека с учетом возрастных изменений. Оказалось, что главный орган нервной системы у 60-летних «супертсариков» идентичен развитию 25-летних молодых людей.
Современный человек намного лучше разбирается во всевозможных технологиях. Это касается всех возрастов. В отношении пожилых граждан даже возник термин «суперстарики», придуманный неврологом Марселем Мурсаламом. Несмотря на то, что с возрастом мозг функционирует не так быстро, а память менее надежна, некоторые люди и после 60 лет сохраняют исключительные умственные способности. Причиной такого явления оказалось состояние их главного органа нервной системы.

Чтобы установить это, исследователи провели эксперимент, в ходе которого испытуемые определяли соответствие изображений и слов, а также зрительную память. Тест проводился в несколько этапов с двойным уменьшением количества картинок и изменением слов-описаний к ним. При этом все волонтеры проходили ФМРТ для отслеживания работы мозга, подтвердившее версию об ином строении мозга у «суперстариков» по сравнению с их ровесниками.

Оказалось, что его свойства не отличаются от аналогичного органа у молодых людей 25-летнего возраста. При этом исследователи отмечают, что мозг можно развивать, другими словами, «суперстариками» становятся, а не рождаются.

Ученые уже не в первый раз утверждают, что сохранять четкость мышления можно и необходимо путем постоянных тренировок. Дальнейшие исследования помогут раскрыть особенности мозга умственно активных людей после 60 лет, что даст возможность установить более детально процесс сохранения молодости их мозга.

Источник: www.popmech.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.12 / Мнение: Вражеское нашествие

25.11 / Умер легендарный футболист Диего Марадона

15.03 / У женщин почти в два раза чаще недооценивают риск инфаркта миокарда, нежели у мужчин

15.05 / Названы продукты, которые нельзя есть аллергикам

14.03 / Грета Тунберг подала в суд на стокгольмскую ТЭЦ из-за сосулек в своей квартире

26.01 / Филипп Киркоров не пришел поздравить Ольгу Бузову с юбилеем

15.10 / Ученые подтвердили предсказания Эдгара Кейси о роли России в будущем

24.07 / Вячеслав Кантор и эксперты Люксембургского форума опасаются реального краха «ядерной сделки» по Ирану

08.06 / Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс пропустил выпускной после суда родителей

07.07 / Мнение: Давайте ещё раз, про гены и вакцину.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected].com

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика