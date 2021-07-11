Исследователи сообщили о связи оксида азота с артериальным давлением

Ученые из Японии обнаружили, что людям, страдающим от высокого давления, нужно повышать в кровеносных сосудах уровень оксида азота. Специалисты полагают, что в больших количествах он может приводить к понижению артериального давления.

Проблема высокого давления присуща многим людям. Чтобы его снизить, необходимо расширять кровеносные сосуды, а за это в ответе оксид азота. У людей с возрастом он уменьшается со 100% в 20 лет до 50% в 40 лет.

Как пишет «Слово и Дело», исследователи напомнили о том, что при отсутствии выработки оксида азота развивается атеросклероз. Сосуды становятся жесткими и теряют способность к расширению и сокращению в зависимости от кровотока. Также эксперты отметили, что в пожилом возрасте можно увеличивать уровень оксида азота. Для этого нужно ходить, бегать трусцой и заниматься физическими упражнениями.