Мнение: “Щипцы” для провокации

На сайте со вчерашнего вечера можно скачать сертификаты за испытание.

И всех, кто сертификаты получил, я призываю активней комментировать.

В моей последней фразе содержатся щипцы.

Но если я использую щипцы сознательно, понимая, какую я вызываю реакцию, то щипцы могут оказаться не таким уж простым инструментом. Все зависит от моих целей. Если сознательная цель обратна направлению щипцов, это не пыточный инструмент, а рыбацкий.

В данном случае – нет. Я рада хорошим комментаторам. Это было просто для примера.

Адам Смит в своей книге “Теория нравственных чувств” описывает интересный феномен, касающийся хирургических щипцов. Смит был выдающимся экономистом, но и психологом был тоже прекрасным.

Смит пишет, что изображение щипцов на стене не могло бы являться украшением жилища, а изображение охотничьих и рыбацких инструментов – легко. Смит связывает это с тем, что смотреть на хирургические инструменты людям неприятно, несмотря на то, что они нередко спасают им жизнь и избавляют от боли. Тем не менее эти инструменты ассоциируются с пытками. А вот на рыбацкие инструменты смотреть приятно, они ассоциируются с ловлей рыбы на природе и вкусным ужином у костра. А еще с ловкостью рыбака и сноровкой.

Этот феномен связан с тем, что люди всегда предпочитают смотреть на то, что доставляет им удовольствие, а о пользе и даже о спасении думают лишь тогда, когда возникла острая необходимость.

Боязнь врачей и фобия перед уколами связана с тем же самым. Поликлиники, люди в белых халатах и шприцы портят настроение при одном лишь упоминании. Все мы видим сейчас, что большинству людей приятней не замечать угрозу, отрицать ее, чем заниматься профилактикой. И если разумные люди делают над собой усилие и принимают превентивные меры, неразумные готовы тратить силы на отрицание угрозы, лишь бы не идти добровольно на встречу с белым халатом.

Пыточные инструменты действуют отпугивающе, но реакция на страх у людей бывает двух видов: бегство и нападение.

Вот почему сознательное использование щипцов возможно для двух целей: спровоцировать на бегство или спровоцировать на атаку.

Можно еще расшатать человека, спровоцировав его сомнения, бежать или нападать.

Хотя большинству читателей еще очень рано читать о таких тонкостях рыбалки, как провокации, я все-таки рискну затронуть эту тему.

Известная китайская стратагема (13) описывающая провокации звучит так: “Бить по траве, чтобы выманить змею”.

В древней китайской литературе приводится очень много иллюстраций к этой стратагеме.

Один известный пример провокации выглядит как рыбалка.

Племянник решил помочь своему дяде, чья бесплодная немолодая жена запрещала ему заводить молодую наложницу. Юноша взял линейку и стал измерять участок перед домом. Жена дяди несколько раз спрашивала его, зачем он мерит их участок, а юноша продолжал мерить. И измерив все, он объяснил, что думает, как будет перестраивать их дом, когда получит их дом в наследство. Разгневанная наглостью юноши жена бросилась к мужу и приказала ему срочно завести наложницу, чтобы та побыстрей оставила им потомство.

Для провокации племянник использовал трюк “соперник празднует победу”.

Что-то подобное использовал мальчик в сказке братьев Гримм (пересказанной Л. Толстым в баснях), когда сказал родителям, что в старости будет их кормить за печкой, как они кормят дедушку. Родители испугались, устыдились и стали кормить дедушку за столом.

Чтобы побудить двухлетних детей кушать, родители иногда говорят: “Сейчас отдам кашу собачке”. Но если ребенок не любит кашу, а собачку любит, ему нравится эта идея. В этом нет ни соперника, ни победы. И это типичная стратегия Победителей и Сокровищ, вот такие горе-провокации, когда победа кажется заманчивой только им.

Провокация – это действие или бездействие, которое побуждает противника в конфликте действовать выгодным для вас образом.

Побуждает изнутри. Не вы его открыто побуждаете снаружи. Вы делаете нечто, на что он смотрит, воспринимает и это его побуждает изнутри.

Это и называется “не трогать границы”, брать жар-птицу, не касаясь золотой клетки.

В этом понимание чужой субъектности и уважение к ней.

Другой человек действует на основе собственного побуждения и оно всегда почти противоположно вашим щипцам.

Поэтому если для провокации вы используете щипцы, ваши щипцы должны быть направлены на что-то обратное желаемому вами, чтобы у человека возникло желание поступить наоборот. В конфликте всегда силен дух противоречия и это часто используют стратеги.

Противник – это другая сторона в конфликте с вами.

Если нет конфликта, нет противника, не может быть и провокации.

В этом случае о провокации можно говорить только в игровом смысле, например о провокационном женском белье, которое побуждает мужчину на “нападение”, которому женщина рада. В этом случае у любовников как бы борьба, на самом деле любовная игра.

Но и здесь обратите внимание. Белье может быть щипцами, если муж не желает нападать, а его принуждают бельем.

Провокационно выглядят женщины, которые не только не доят мужей, но лишний раз не маячат перед ними раздетыми, при этом не отморожены и любят секс. Вот тогда красивое белье, которое муж заметил сам или которое жена меряет “для себя”, может действовать как провокация.

Иногда жены, обиженные за невнимание, наряжаются куда-то в красивое белье, чтобы вызвать ревность мужа. Но в данном случае это не провокация на секс, а провокация на скандал, особенно если жена делает это демонстративно, нагло.

Вы должны очень хорошо соизмерять силу и точно видеть направление провокации, а в противном случае даже не прикасайтесь к этому, напровоцируете себе косяков и проигрышных конфликтов.

Провокации – уровень нерыб, а ни в коем случае не рапанов.

Во всех историях хищников на испытании в том или ином виде описаны провокации, поскольку в каждой истории встречается какой-то конфликт, а рыбацкие стратегии в конфликтах основаны на том, чтобы занять максимально выгодное положение в поле, а положение второй стороны сделать невыгодным.

Давайте посмотрим на примере одной истории, как хищник использовал щипцы для провокации.

В этой истории использованы и другие приемы провокации, кроме щипцов.

В 1Х1 Рома спровоцировал “барана-экстраверта” на пикаперское бахвальство, тем, что слегка подкормил его корону сначала, а потом стал выражать сомнения, и Выскочка мужа разошлась. Все мужчины знают, что такое, когда “берут на слабо”, но для Выскочки это может быть смертельная провокация. Пикаперское бахвальство ожидаемо задело жену, та стала одергивать, а потом зло высмеивать мужа, чем вызвала агрессию в свою сторону.

Это цепочка провокаций, которой легко разрушить любой союз, в котором нет настоящей солидарности.

В каждом союзе можно найти спорный момент, где общее спорит с личным. Для супружеской пары – это вопрос личной свободы каждого. В каждый момент, когда один из супругов декларирует личную свободу, он конфликтует с брачным договором. Поэтому мужей так легко спровоцировать, намекнув им, что они подкаблучники, а жен легко настроить против мужей, если намекнуть, что те смотрят на сторону. И наоборот. Рома никому не намекал, он действовал более красиво и тонко, что значит: не сказав и не сделав ничего, что можно было бы считать неприличным, невежливым или лживым, а только соглашался или не соглашался с тем, что делал “баран”.

Где в этой истории щипцы? Точнее “щипцы”, поскольку сознательное использование щипцов всегда – второе.

Там где Рома говорит мужу: “Пойдем в твой номер, твоя женщина выглядит несчастной”.

Одна не очень умная комментатор написала, что этой фразой Рома выразил уважение к мужу и жене и накидал им обоим шаров.

Нет, это были щипцы для провокации обоих, взбесившие и мужа, и жену.

Будь у них в этот момент все хорошо, раздражение их обоих было бы направлено на Рому, который позволяет себе судить, несчастна жена в браке или счастлива. Но в той ситуации, которая была, эти “щипцы”, которыми Рома напоминал мужу об ответственности, добавили дровишек, как он сам выразился, в огонь конфликта. Жена действительно была несчастна в тот момент и разозлилась на мужа, что посторонний мужчина сочувствует ей. А муж разозлился на жену, что этот посторонний видит, что жена несчастна с ним, недовольна своим мужем.

Вот как сработали эти “щипцы”.

Про другие истории с испытания предлагаю рассказать вам самим.

Найдите в других историях провокации “щипцами”.

Но не путайте щипцы с другими приемами, приемов провокаций очень много, можете их тоже попробовать описать.

А я потом покажу систему, на какие группы и категории делятся все главные провокации.

И вот что еще по поводу историй с испытаний.

За Х2, то есть истории Никиты, сертификат получил только один участник. И даже единичных верных ответов на этом потоке очень мало. Намного меньше, чем на Х1 и особенно на Х3.

Это было связано в том числе с тем, что Никита всех провоцировал на неверные ответы, сделав свое испытание более сложным.

Если понимаете, как, опишите эти провокации. Не провокации его как героя истории, а провокации в описаниях этих историй, которые он направил к вам.