Мнение: Расово разнообразная разведка

Реклама расового и гендерного разнообразия и инклюзивности в офисе национальной разведки США. Берут всех – даже инвалидов-колясочников и слепых с собакой-поводырем.

На деле, инклюзивности добавили с помощью фотошопа.

Но их вполне можно понять – к штатному негру, штатному гею и штатному трансгендеру, требуется по квоте несколько инвалидов. Иначе зачислят в ретрограды не поспевающие за социальным прогрессом.

Даром, что на деле, все это показуха и имитация.

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