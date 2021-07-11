Мнение: Расово разнообразная разведка
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Реклама расового и гендерного разнообразия и инклюзивности в офисе национальной разведки США. Берут всех – даже инвалидов-колясочников и слепых с собакой-поводырем.
На деле, инклюзивности добавили с помощью фотошопа.
Но их вполне можно понять – к штатному негру, штатному гею и штатному трансгендеру, требуется по квоте несколько инвалидов. Иначе зачислят в ретрограды не поспевающие за социальным прогрессом.
Даром, что на деле, все это показуха и имитация.
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Источник: Colonel Cassad
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