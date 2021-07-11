В контрольной работе Мединского по математике обнаружили плагиат

Активисты общественного движения «Диссернет» опубликовали результаты проверки на плагиат контрольной работы по алгебре ученика 9Б класса Владимира Мединского, впоследствии ставшего министром культуры РФ.

Как показала проверка, работа, выданная Мединским за его собственный труд, на 97% состоит из плагиата работы ученицы того же класса Анастасии Ёлкиной. Ошибки, допущенные в этих двух работах, полностью совпадают. Пресс-служба Мединского полностью опровергла возможность списывания этой контрольной министром. Минздрав предоставил прессе справку, в которой сказано, что Анастасия Ёлкина в день проведения контрольной находилась на больничном и не посещала занятия.

Минобразования предоставил другой документ, в котором сказано, что в этот же самый день Ёлкина участвовала в областной олимпиаде школьников по химии в г. Химки и также не писала данную контрольную. По словам классной руководительницы Владимира Мединского, заслуженного учителя математики РФ Ольги Копиркиной, возможность списывания также исключена.

Учительница рассказала журналистам, что в этот день она рассадила мальчиков и девочек на разные ряды, таким образом Володя Мединский и Настя Ёлкина оказались разделены целым рядом парт. Копиркина уверена, что в её классе все контрольные работы являются оригинальными, и списывание на них было совершенно невозможным.

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