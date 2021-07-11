 

В контрольной работе Мединского по математике обнаружили плагиат

11.07.2021, 19:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Активисты общественного движения «Диссернет» опубликовали результаты проверки на плагиат контрольной работы по алгебре ученика 9Б класса Владимира Мединского, впоследствии ставшего министром культуры РФ.

Как показала проверка, работа, выданная Мединским за его собственный труд, на 97% состоит из плагиата работы ученицы того же класса Анастасии Ёлкиной. Ошибки, допущенные в этих двух работах, полностью совпадают. Пресс-служба Мединского полностью опровергла возможность списывания этой контрольной министром. Минздрав предоставил прессе справку, в которой сказано, что Анастасия Ёлкина в день проведения контрольной находилась на больничном и не посещала занятия.

Минобразования предоставил другой документ, в котором сказано, что в этот же самый день Ёлкина участвовала в областной олимпиаде школьников по химии в г. Химки и также не писала данную контрольную. По словам классной руководительницы Владимира Мединского, заслуженного учителя математики РФ Ольги Копиркиной, возможность списывания также исключена.

Учительница рассказала журналистам, что в этот день она рассадила мальчиков и девочек на разные ряды, таким образом Володя Мединский и Настя Ёлкина оказались разделены целым рядом парт. Копиркина уверена, что в её классе все контрольные работы являются оригинальными, и списывание на них было совершенно невозможным.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.09 / Профессор из Оксфорда пишет о живущих среди людей инопланетянах

23.10 / Сечин призвал мир объединиться для победы над коронавирусом

12.08 / Скандалы: Белорусский рубильник

01.10 / Мнение: Армянское руководство рассматривает самоубийственное решение

11.12 / Мнение: Хрень без масла

15.01 / «Тут же мне начали писать странные люди, что я шпионка, что родину продавала»

06.11 / Мнение: Итоги 4-х лет Трампа, фальсификации на выборах и реакция ОБСЕ

01.06 / Датские спецслужбы помогали США шпионить за Ангелой Меркель

16.12 / Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева и другие гостьи ювелирного коктейля

05.10 / На акцию протеста в Минске собралось более 100 тысяч человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика