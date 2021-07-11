Мнение: Помойка

У вывода войск США и их коалиции из Афганистана (в интерпретации российской пропаганды – «бегства») есть аспект, который вообще никак не озвучивается. Хотя на самом деле он вполне доступен даже для вполне бытового понимания.

В любой нормальной семье и в любом нормальном доме всегда есть бытовая система утилизации отходов. Это канализация, куда уходят жидкие отходы, и мусорное ведро (или мусорный бак), куда ссыпаются отходы не жидкие. Это настолько тривиальная штука, что нам сложно представить ситуацию, в которой этих обыденных вещей нет. Хотя в свое время обыденным как раз было их отсутствие (или наличие в самом примитивном виде). Кстати, все катастрофические эпидемии в той же Европе прямым образом были связаны с низким уровнем систем утилизации отходов.

Для социальных систем всё ровно так же. Всегда должна быть система, утилизирующая накапливаемую социальную энтропию, и, соответственно, место, куда она должна сбрасываться. Своеобразная «энтропийная яма». Устойчивая социальная система без такой утилизационной составляющей и энтропийной ямы перестает быть устойчивой по понятной причине.

В послевоенную эпоху, когда было создана двуполярная мировая система противостояния советского и западного лагеря, в ней были должным образом созданы условия для «сброса» отходов борьбы двух мировых систем. Существовал так называемый Третий мир, который выполнял роль арены борьбы и канализационной системы для утилизации возникающего в ходе борьбы «мусора». Конечно, случались аварии разного уровня, но в целом всё работало достаточно устойчиво.

После краха СССР не изменилось ничего — потребность в энтропийных ямах осталась. И более того — они в случае необходимости создавались в принудительном порядке. США, столкнувшись с перспективой экономического краха в конце 90 — начале нулевых годов (так называемый «кризис доткомов») развязали две войны в Афганистане и Ираке, куда, собственно, и была сброшена накопленная энтропия. Штаты под эти две войны выпустили в оборот несколько триллионов долларов, вбросили их в свою экономику, после чего эти деньги размазались по всей мировой экономике, увеличив долг США, который Штаты не беспокоит ровным счетом никак. Финансовая система США базируется на доверии к доллару, а устойчивость доллара базируется на доверии к финансовой системе США. (Известная фраза: "Учение Маркса всесильно потому что верно" — с рациональной точки зрения и с точки зрения логики абсурдная конструкция, но в иррациональном измерении такое утверждение выглядит неразрушимой основой. Любая религия с рациональной точки зрения тоже абсурдна, так как базируется на абсурдной по своей сути аксиоматике. Что не мешает мировым религиозным системам чувствовать себя распрекрасно. В этом смысле финансовое благополучие Америки, базирующееся на абсурдных психологических постулатах, выглядит столь же незыблемым и позволяет устраивать такие финты)

Так что Штаты, развязав войны в Афганистане и Ираке, выиграли еще тогда — в 2001 и 2003 годах. И поэтому вопрос о победе или поражении Америки в Ираке и Афганистане носит бессмысленный характер: свои задачи Штаты выполнили еще тогда, 20 лет назад.

Остался последний вопрос. Что делать с выгребной ямой, которая заполнилась по самый край? Если она у вас во дворе, то или засЫпать, или выкачать. Вам же жить рядом с ней и дышать этим амбре. А вот если она где-то далеко и вас особенно не беспокоит, то самый простой вариант — бросить ее. Пусть теперь те, кто рядом с ней, с ней и разбираются. Хотят — выкачивают, хотят — засыпают, хотят — вдыхают ее аромат. Вам-то какое дело? Некрасиво, конечно, так поступать, но если вы большой, сильный и наглый — то почему бы и нет.

Собственно, это всё, что нужно понимать о войне США в Афганистане и об их «бегстве» оттуда. Пропаганда может изгаляться как может, но стоит отметить, что Штаты от этой помойки далеко, а вот мы — как раз на ее краю. И у кого сегодня проблемы — вопрос риторический.

—