 

Пентагон пообещал изучить обращение властей Гаити с просьбой об отправке войск

11.07.2021, 19:28, Новости дня
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Министерство обороны США рассмотрит просьбу властей Гаити об отправке войска для стабилизации ситуации в стране, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.

«Мы знакомы с обращением правительства Гаити», – сказал он на вопрос о готовности Вашингтона направить в Гаити войска для стабилизации обстановки.

«Мы анализируем его, как поступили бы и с любым другим запросом о помощи», – передает слова Кирби ТАСС.

Сообщалось, что Государственный департамент США направит в воскресенье в Гаити большую делегацию для урегулирования политического кризиса в стране в связи с убийством президента Жовенеля Моиза.

Ранее в Венесуэле обвинили США в убийстве президента Гаити.

Напомним, по данным полиции, из 28 членов отряда, убившего президента Гаити, 26 являются гражданами Колумбии, еще двое – гражданами США гаитянского происхождения. Москва потребовала наказать заказчиков и пособников «наглого» убийства.

В Госдепартаменте США открестились от причастности к убийству президента Гаити. Позже в американской администрации заявили, что якобы получили обращение властей Гаити с просьбой о вводе в республику войск США, однако решили пока не отправлять военных.



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