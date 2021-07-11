Миллиардер Брэнсон успешно вернулся на Землю после полета на космолете

Космолет Unity-22 компании Virgin Galactic с ее основателем миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту успешно приземлился после полета к границе атмосферы.

Корабль поднялся на высоту 86 км. Экипаж состоял из шести человек, в полете они смогли почувствовать невесомость. После этого Unity-22 вновь вошел в плотные слои атмосферы и совершил посадку в космопорту Америка (штат Нью-Мексико) в 11.38 по времени Восточного побережья США (18.38 мск), передает ТАСС. Полет продолжался около часа.

В воскресенье корабль Unity стартовал с космодрома в штате Нью-Мехико.

Напомним, Брэнсон полетел в космос раньше, чем богатейший человек в мире и основатель компании Amazon Джефф Безос. Запуск суборбитального корабля New Shepard, на борту которого полетит Безос, запланирован на 20 июля.