Джокович стал победителем Уимблдона

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в финале Уимблдона обыграл итальянца Маттео Берреттини.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3 в пользу Джоковича.

Таким образом, 34-летний серб сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером по количеству титулов на турнирах Большого шлема (20), передает ТАСС.

Джокович выиграл третий турнир Большого шлема в текущем сезоне, ранее в 2021 году он стал победителем Открытых чемпионатов Австралии и Франции. Четвертый, заключительный турнир – Открытый чемпионат США – будет проходить с 30 августа по 12 сентября. Ранее ни один теннисист не выигрывал все турниры Большого шлема за год.

Ранее Джокович установил рекорд и в девятый раз стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису. В финале турнира Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева со счетом 7:5, 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 53 минуты.

При этом Джокович назвал Медведева одним из самых сложных соперников за всю жизнь.