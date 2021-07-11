Мнение: Антипрививочники против Путина, вакцинация элиты и безопасность «Спутника V»

1. Ядерный электорат антипрививочников не любит не только прививки, но и российскую власть. Согласно опросу «Левада-Центра», среди тех, кто поддерживает Владимира Путина, 53% готовы вакцинироваться либо уже сделали это, тогда как среди тех, кто Путина не поддерживает, данный показатель составляет лишь 28%. Конечно, в организации-иноагенте применили хитрую уловку, добавив в формулировку опроса фразу «отечественными вакцинами», благодаря которой антипрививочность оппозиционеров можно удобно списывать на отказ от вакцинации конкретно российскими препаратами (на деле, разумеется, такая позиция выливается в пропаганду отказа от вакцинации вообще).

Вместе с тем, к сожалению, антипрививочность широко распространена среди всех возрастов и политических групп российского населения (в общей сложности 54% не хотят вакцинироваться). Это проблема – если не переубедить хотя бы половину флумеров и антипрививочников, мы ещё долго не сможем достичь надёжного коллективного иммунитета:

https://www.unz.com/akarlin/

…процент людей, отказывающихся от прививки, стабильно находится на уровне выше 50% населения, несмотря на прошедшие полгода и всё более интенсивную правительственную пропаганду вакцинации.

Те, кто готовы вакцинироваться, постепенно именно это и делают. 19% говорят, что уже привились (это очень близко к официальной цифре в 18%). Если не произойдёт кардинальной перемены во взглядах, то уровень вакцинации в России в итоге застрянет где-то на 40-50% (разве что вакцинацию сделают обязательной – но это маловероятно, поскольку 58% против этого, включая и президента Путина).

Заметим, что этот опрос был проведён в период 24-30 июня, когда волна штамма Дельта уже вовсю накрыла страну, а в московских ресторанах ввели систему входа по QR-кодам, подтверждающим вакцинный статус человека. <…>

В большинстве стран именно пожилые люди активнее всех прочих стараются поставить себе вакцину, по очевидным причинам [значительно более высокий шанс умереть в случае заражения]. В России, однако, возрастные различия в отношении к вакцинации гораздо менее выражены. Почти половина людей старше 55 лет попросту не хотят вакцинироваться – и всё тут. <…>

Это главная и по сути единственная причина, по которой в Великобритании, где вакцинация пожилых превышает 95%, смертность резко ниже, чем в России… <…>

Более того, вопреки утверждениям прозападных пропагандистов <…>, провакциннаторские настроения (во всяком случае, в отношении российских вакцин) гораздо сильнее среди сторонников Путина.

Среди тех, кто поддерживает Путина, 22% уже вакцинировались, а 31% намеревается вскоре сделать это (всего 53%), тогда как 45% выступают против.

Среди тех, кто не одобряет Путина, только лишь 14% провакцинировались и ещё 14% собираются (итого 28%), тогда как 71% против.

Отчасти это объясняется тем эффектом, что молодёжь настроена более антипутински и более антивакцинно. Однако разница в поддержке прививок представителями разных политических позиций гораздо выше, чем разница по возрастным группам, поэтому фактор молодёжи не может быть основной причиной. <…>

Не стоит забывать, что либеральная/про-Навальная часть элиты в последнее время старается наклеить ярлык антипрививочников на сторонников Путина (подозрительно запоздалые попытки), – и это после того, как ещё несколько месяцев назад они сами вели ожесточённую пропаганду против Спутника в интересах своих иностранных спонсоров.

С другой стороны, это приведёт к тому, что смертность будет гораздо выше среди противников Путина – то есть среди тех, кто <…> готов скорее заразиться «искусственным» иностранным вирусом, чем воспользоваться сделанной в России вакциной.

Чтобы найти, кто виноват, полезно искать, кому выгодно. Российскому государству антипрививочное движение откровенно не нужно, даже если в результате него от коронавируса погибнут в основном оппозиционно настроенные граждане. Оппозиция и так уже давно в меньшинстве, реальной политической угрозы от неё нет, а вот экономические и имиджевые потери от высокой ковидной смертности весьма неприятны (не говоря уже о чисто гуманитарных и моральных соображениях).

Прозападные либералы, как уже было сказано, долгое время вели антиспутниковую пропаганду, сознательно или по глупости обслуживая интересы западных противников России и западной фарминдустрии. В ЕС и США по чисто политическим причинам не признают российские вакцины и стремятся не допустить их на рынки третьих стран. Если у них не выходит открыть российский рынок для Пфайзера и Модерны, если не удаётся помешать блистательному успеху Спутника в Сан-Марино, то можно, по крайней мере, дискредитировать российскую вакцину путём подрывной деятельности внутри России.

Социалисты и коммунисты активно подхватили антипрививочную пропаганду (многие, хотя и не все) – им это крайне выгодно в плане привлечения электората (тех самых антипутинских сторонников теории прививочного заговора и пожилых антиваксеров, не получивших в советской школе элементарных знаний о пользе вакцин). Если часть коммунистических избирателей при этом отправится в мир иной – печально, но не смертельно, коммунистам не привыкать. Тем более, что антипривичный постулат, согласно которому народ изводят прививками, весьма неплохо ложится на привычные мантры об «антинародной власти», которая из жадности стремится сократить число пенсионеров, чтобы не платить им пенсии.

2. Историк Сергей Цветков указывает на противоречие в пропаганде антипрививочников. Если власть и вправду хочет проредить народ прививками, то почему же тогда представители власти сами в первую очередь вакцинировались (некоторые ещё в прошлом году, а некоторые уже по нескольку раз)?

https://sergeytsvetkov.livejournal.com/1706146.html

Наверху дураков нет — все элиты в нашей стране и на Западе привились. <…>

Так что Спутник проверен не на народе, а на элите.

Критики жалуются, что нашим губернаторам и министрам надо бы поголовно вакцинироваться публично, на камеру, в первых рядах, чтобы подать народу пример. Однако это отчасти и было сделано, а отчасти это было невозможно — ведь многие высшие чиновники успели переболеть ковидом, то есть им вакцинироваться было уже не надо. Кто-то предпочёл дождаться начала массового производства вакцины, чтобы первые партии достались тем, кому они нужнее (например, врачам).

Можно не сомневаться, что оппозиционеры критиковали бы чиновников в любом случае: привился раньше других – поступил нечестно, получив привилегированный доступ к вакцине. Не привился или привился с задержкой (не важно, по каким причинам) – злостный антипрививочник (либо наоборот, участник тайного заговора по уничтожению народа вакцинами).

3. Тем временем высочайшая безопасность и эффективность основной российской вакцины в очередной раз подтверждена – об этом говорят и публикации в международных научных журналах, и статистика применения по России, и статистика по другим странам:

https://lenta.ru/news/2021/07/07/sputnik/

Научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорится о том, что российская вакцина «Спутник V» подтвердила свою безопасность и эффективность. <…>

Согласно апрельскому пресс-релизу Института Гамалеи, данные о 3,8 миллиона россиян, вакцинированных двумя дозами, также указывают на эффективность в 97,6 процента.

По данным Минздрава ОАЭ, который приводит данные о 81 тысяче жителей, получивших обе дозы вакцины, эффективность российского препарата составила 97,8 процента в предотвращении симптоматического COVID-19 и 100 процентов в предотвращении тяжелых заболеваний.

https://lenta.ru/news/2021/07/07/effects/

Новые данные Минздрава Аргентины подтверждают высочайшую безопасность вакцины «Спутник V». Случаи серьезных нежелательных явлений, потребовавших госпитализацию, крайне редки (всего 0,0027 процента случаев). Об этом говорится в заявлении Российского Фонда прямых инвестиций.

Там отметили, что российский препарат показал высочайшую эффективность в странах по всему миру — в Венгрии, Мексике, Сербии, Сан-Марино, ОАЭ, Бахрейне и других государствах. «Так, данные реального применения российской вакцины в ходе массовой вакцинации в Мексике показали, что из всех вакцин, используемых в стране, именно «Спутник V» отличается максимальной безопасностью – доля нежелательных явлений у нее наименьшая», — добавили в Фонде.

«Как отмечалось в недавней публикации в журнале Nature, регуляторы ведущих стран, где активно используется “Спутник V”, подтверждают его высокую эффективность и безопасность», — резюмировали в РФПИ.