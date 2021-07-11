За кого пойдёт Стеша Маликова? – Личное мнение

В семье Маликовых — хорошие женщины. И сестра, и жена, и дочь. Старшие — медленно стареют. Младшая — не отсвечивает.

Стеша встречалась тихонько с сынком губернатора Тульской области, а теперь замутила с лучшим новичком НХЛ, Олимпийским чемпионом Кириллом Капризовым.



Фото: Соцсети

Кирилл — парень молодой и перспективный. Заметила тенденцию — девушки из хороших семей правильно выходят замуж.

Ну, как дочь Глаголевой — за Овечкина.

Стеша Маликова окончила институт и ей пора тоже замуж.

На Тимати, который так нужен провинциальным девкам, даже не смотрит. Дмитрия Диброва не замечает. Фильмы Андрона Кончаловского любит, но не его самого.

Поменяла молодого сына миллиардера на хоккеиста-миллионера. Вот, что значит хорошее воспитание. И росла Стеша в сытости, и замуж выйдет удачно.

Не возникает ли вопроса у важных мужчин, так гордящихся молодыми жёнами, почему Стеша не захотела быть с ними? Почему с ними — провинция, не окончившая МГИМО?

Наверное только они способны полюбить вас, да? Интересно, а почему?

Подскажите им.

—