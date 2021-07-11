Корабль Unity стартовал с космопорта в Нью-Мексико

С космпорта «Америка» в штате Нью-Мексико (США) стартовал космический корабль Unity-22 компании Virgin Galactic с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту. Трансляция ведется на официальном YouTube-канале компании.

Скриншот: трансляция Virgin Galactic

Космический аппарат, на борту которого находятся два пилота и четверо пассажиров, поднимется на высоту 15 км, отделится от носителя и отправится в суборбитальное пространство на высоту 100 км.

На стартовую площадку Брэнсон приехал на велосипеде.

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