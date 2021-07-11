 

На певицу Дуа Липу подали в суд из-за собственных снимков

11.07.2021, 18:52, Новости дня
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Иск подало фотоагентство Integral Images. Согласно судебным документам, журналист агентства снял певицу в очереди в аэропорту в феврале 2019 года.

7 февраля, примерно через четыре дня после того, как фото было сделано, Липа разместила снимок в своем аккаунте в Instagram. На снимке она в большой шляпе стояла в очереди, сжимая билет на самолет и паспорт. Сейчас этот пост удален.

Integral Images заявляет, что Липа получила прибыль от фотографии, поскольку ее лента в Instagram служит маркетинговым инструментом для продвижения ее музыки.

Агентство требует возмещения ущерба в размере $150 тыс. (4 млн грн) и хочет рассмотрения дела при участии суда присяжных. Фотоагентство также просит суд принять предписание, которое не позволит артистке больше нарушать его права.

Контекст:

Дуа Липа – британская певица косовского происхождения, автор песен и модель. В 2015 году она подписала контракт с Warner Bros. Records и вскоре выпустила там свой первый сингл. В декабре 2016 года при поддержке журнала The Fader был снят документальный фильм о певице по названием See in Blue.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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