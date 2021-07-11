В Канаде разбился легкомоторный самолет, один из находившихся на борту выжил
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“TSB направляет группу исследователей на место крушения небольшого самолета, произошедшего 10 июля 2021 года недалеко от озера Чарлстон в Онтарио. TSB соберет информацию и оценит происшествие”, – говорится в сообщении.
Телеканал CTV News со ссылкой на полицию уведомил, что на борту были пилот и пассажир.
57-летний пилот погиб на месте, а пассажира госпитализировали. Отмечается, что большой опасности для его жизни нет.
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