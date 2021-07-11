 

В Канаде разбился легкомоторный самолет, один из находившихся на борту выжил

11.07.2021, 18:52, Новости дня
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“TSB направляет группу исследователей на место крушения небольшого самолета, произошедшего 10 июля 2021 года недалеко от озера Чарлстон в Онтарио. TSB соберет информацию и оценит происшествие”, – говорится в сообщении.

Телеканал CTV News со ссылкой на полицию уведомил, что на борту были пилот и пассажир.

57-летний пилот погиб на месте, а пассажира госпитализировали. Отмечается, что большой опасности для его жизни нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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