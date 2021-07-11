Собаки-пограничники впервые будут участвовать в параде ко Дню Независимости – Госпогранслужба Украины

Собак и кинологов готовят к параду на базе Кинологического учебного центра ГПСУ в городе Великие Мосты Львовской области. Всего отобрали 33 кинолога со служебными собаками.

Служебные собаки, которые будут участвовать в параде, специализируются на поиске оружия и наркотиков. Они успели зарекомендовать себя на службе, рассказали пограничники.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/1960506794101059

Тренировать животных будут до конца месяца, а далее – в Киеве.

“Собаки должны вести себя спокойно, привыкнуть к месту проведения мероприятия, не реагировать на посторонних людей и другие раздражители”, – объяснили в ведомстве.

Контекст:

Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости 24 августа этого года.

После избрания Владимира Зеленского президентом Украины формат празднования Дня Независимости изменился. В 2019 году на Крещатике и Майдане Незалежности состоялись концерт и награждение военнослужащих, учителей и спортсменов. В 2020 году торжества прошли на Софийской и Михайловской площадях: украинские звезды шоу-бизнеса исполнили попурри из самых известных хитов, написанных за 29 лет независимости, а президент вручил награды военнослужащим, медикам, ученым и учителям. В течение двух последних лет в Киеве проходил альтернативный Марш защитников Украины, в организации которого власти не участвовали.

В августе 2020 года Зеленский заявил, что проводить военные парады в Киеве сейчас неуместно, а техника должна находиться в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Тогда он пообещал провести парад в Украине после установления прочного мира на Донбассе.

Правительство планирует потратить на празднование 30-й годовщины независимости Украины более 5,4 млрд грн. Деньги пойдут на инфраструктурные проекты, в частности на модернизацию шести региональных аэропортов, развитие европути Киев – Львов – Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса “Охматдет”, отметили в Минфине.

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