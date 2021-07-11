 

Миллиардер Брэнсон слетал в космос

11.07.2021, 18:52, Новости дня
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Пилотируемый корабль был поднят самолетом-носителем на высоту 46 километров, после чего Unity продолжил полет автономно, включив собственные двигатели.

Аппарат поднялся на высоту более 282 км, после чего вернулся на Землю и совершил посадку в штате Нью-Мексико (США).

На борту ракетоплана, помимо Брэнсона, были пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, а также астронавты Сириша Бандла, Колин Беннет и Бет Мозес.

ВИДЕОВидео: Virgin Galactic / YouTube
Контекст:

В 2004 году Брэнсон увлекся космическим туризмом и основал аэрокосмическую компанию Virgin Galactic. Она конкурирует в организации коммерческих полетов в космос с компанией SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса.

“Мы сейчас примерно в равном положении относительно отправки в космос первого туриста. Победит тот, кто первым сумеет обеспечить безопасность такого полета”, – говорил Брэнсон в 2018 году.

Безос 20 июля отправится в космос вместе со своим братом на корабле New Shepard собственной компании Blue Origin. К ним присоединится победитель онлайн-аукциона, купивший место на корабле за $28 млн, и приглашенная Безосом 82-летняя летчица Уолли Фанк, проходившая подготовку к полету в космос в 1960-х в рамках миссии Mercury 13 по созданию команды женщин-пилотов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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