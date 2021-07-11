В России запретят показывать научные телепередачи до полуночи

С 12 июля вступает в силу постановление правительства, которым вводится запрет показа научно-познавательных телепередач до 00:00 по местному времени.

В ведомстве объяснили это невостребованностью такого рода передач среди россиян.

Аналитика самых просматриваемых передач показала, что научно-познавательные эфиры значительно отстают по просмотрам от самых популярных телевизионных шоу. В опубликованных материалах на сайте правительства при помощи инфографики наглядно демонстрируется, что «Вечер с Владимиром Соловьёвым» по охвату аудитории превосходит весь сегмент научных шоу.

– Такие передачи не вызывают интереса. Мы сравнили самые популярные эфиры на научную тематику с «Пусть говорят», «Вечером с Владимиром Соловьёвым» и некоторыми другими востребованными народом телешоу и выяснили, что большинство отдаёт предпочтение российским ток-шоу, а не этой науке. Тогда зачем вообще занимать дневной эфир трансляциями научных шоу? Те, кто хочет что-нибудь изучить, могут посмотреть любимое шоу и ночью. А днём люди должны воспитываться духовно, получать уроки патриотизма, а эти так называемые научпопы не способствуют этому, — прокомментировала решение представитель правительства Алеся Воронкова.

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