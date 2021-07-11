Наталье Антоновой пришлось два месяца восстанавливаться после COVID-19

Актриса Наталья Антонова входит в число знаменитостей, которые очень тяжело перенесли коронавирусную инфекцию. Ей пришлось восстанавливаться после COVID-19 на протяжении двух месяцев.

По словам Натальи Антоновой, за время болезни она очень исхудала. У артистки была высокая температура, она не могла встать с кровати, аппетит практически пропал, а по ночам мучила бессонница. Знаменитость рассказала, что у нее были очень сильные головные боли, которые сводили ее с ума. В какой-то момент она начала всерьез переживать за свою жизнь.

Во время болезни Наталья Антонова постоянно молилась и просила об этом всех своих родных и знакомых. При этом, поражения легких у актрисы выявлено не было. В тот момент звезда осознала, что хочет жить. Когда у нее снизился уровень антител, артистка сразу вакцинировалась. Наталья Антонова призналась, что в один миг потеряла из-за пандемии некоторых друзей и родных. Она не может поверить в то, что больше никогда не увидит близких людей.

Источник: 7days.ru