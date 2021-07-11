 

Астрономы опровергли теорию об изменении орбиты Юпитера

11.07.2021, 18:48, Разное
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Астрономы опровергли теорию учёных о постепенном изменении орбиты Юпитера. Согласно их заключению, планета изначально сформировалась на том удалении от Солнца, которое сохраняется и сегодня.
Доводы исследователей космического пространства базируются на данных о составе атмосферы Юпитера. В ней содержится аргон, ксенон и криптон. Эти газы встречаются только на самых далёких планетах от звезды, ведь для их образования требуются низкие температуры. Юпитер же всего лишь пятый по счёту в Солнечной системе и относительно близко расположен к Солнцу. Таким образом, вышеперечисленные элементы не могли сформироваться в его атмосфере. Данное заключение астрофизики опровергают тем, что в составе планеты нет других веществ, которые неизменно должны были образоваться, если бы когда-то небесное тело зародилось на задворках системы.

Ещё одним примером служит размер газового гиганта. Если такая планета изначально появилась последней в Солнечной системе, то должно было произойти нечто масштабное, чтобы заставить её покинуть свою орбиту и пройти внушительное расстояние. При этом в какой-то момент такая же сила должна была заставить небесное тело остановиться на стабильной орбите, на которой Юпитер находится сейчас. Для такого потребовалась бы колоссальная гравитация, неизменно повлиявшая и на другие небесные тела. Несмотря на это, другие планеты не меняли своих орбит.

Источник: rusargument.ru



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